‘Farklılıklar zenginliğimiz’

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu, “Her türlü ayrımcılığa karşıyız” dedi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Program sırasında kullanılan ırkçı, ayrılıkçı ve aşağılayıcı ifadeler, Roman vatandaşlarımızın gururunu, onurunu zedelemiştir” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Roman vatandaşların Cumhuriyet’in ve Kuşadası’nın asli unsurlarından olduğuna vurgu yaptı, “Ayrımcılık dilde başlar” dedi, Toroğlu’nu özür dilemeye çağırdı. Sözlere tepki gösteren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Biz böyle güzeliz” dedi.