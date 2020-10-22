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    22.10.2020 - 00:03 |

    Fatih halkından başkana teşekkür

    Fatih halkından başkana teşekkür

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Efeler’de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi’nde başlanan çalışmalarda içme suyu hattı ve abone bağlantıları yenileniyor. Mahallenin kadın muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, yaklaşık 2 kilometrelik hat döşenceğini ifade etti, çalışmalardan çok mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, muhtar toplantılarına İncirliova’da devam etti. Mahallelere yapılan ve yapımı planlanan hizmetler konusunda bilgilendirme yapıldı, muhtarlarında görüşleri, talepleri alındı.

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