‘Faylar, saniye saniye izlenecek’

DOKUZ Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi sonrası hazırladıkları rapora ilişkin açıklamalar yaptı, “Fayları saniye saniye izleyip tepkilerini ölçeceğiz” dedi. Sözbilir, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ana şoktan sonra oluşan artçı depremlerin, 80 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde bir alanda sismik aktivitenin sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Depremin Samos’un kuzeyindeki fayın kırılmasıyla olduğunu, İzmir faylarının tetiklenmediğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, “Gülbahçe ve Tuzla Fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez” vurgusunu yaptı.

Kolon vebölme duvarı kaldırma!

DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür Özçelik de, “Yıkılan binaları incelediğimizde, perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Yapım aşamasında kolonların kısaltıldığı görülüyor. Bu da ani göçmelere neden oluyor. Bilinçsiz tadilat nedeniyle bölme duvarlarının zemin kattan kaldırılması da yıkım nedeni” diye konuştu.

13 günde 3 bin 587 artçı meydana geldi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depreminin ardından 3 bin 587 artçı meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Özener, “30 Ekim’de saat 14.51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Kasım 2020 saat 09.00 itibarıyla bölgede 3587 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60’ı 4.0 ve daha büyüktür” dedi. l DHA