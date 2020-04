Fazla enerji uyarısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, bağışıklık sistemini güçlendirmenin dengeli beslenme ile başladığını, koronavirüs nedeniyle evde olunan bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiden fazlasının alınmaması gerektiğini söyledi. Et ve et ürünleri, süt ve ürünleri, sebze-meyve grubu ve tahıllar olarak tanımlanan dört besin grubunun her gün biraz daha küçültülmüş porsiyonlarda tüketilmesinmi öneren Turhan, “Protein ihtiyacı için süt ve ürünleri ile yumurtanın tüketilmesi faydalı olur. Katı yağlar yerine sıvı yağlar, beyaz ekmek yerine tam buğday, pirinç yerine de bulgur tercih edilmeli. Günde en az 400 gram veya beş porsiyon meyve ve sebze yemek gerekli” dedi.