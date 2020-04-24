24.04.2020 - 00:01 |
Fazla enerji uyarısı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, bağışıklık sistemini güçlendirmenin dengeli beslenme ile başladığını, koronavirüs nedeniyle evde olunan bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiden fazlasının alınmaması gerektiğini söyledi. Et ve et ürünleri, süt ve ürünleri, sebze-meyve grubu ve tahıllar olarak tanımlanan dört besin grubunun her gün biraz daha küçültülmüş porsiyonlarda tüketilmesinmi öneren Turhan, “Protein ihtiyacı için süt ve ürünleri ile yumurtanın tüketilmesi faydalı olur. Katı yağlar yerine sıvı yağlar, beyaz ekmek yerine tam buğday, pirinç yerine de bulgur tercih edilmeli. Günde en az 400 gram veya beş porsiyon meyve ve sebze yemek gerekli” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.