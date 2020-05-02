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    HaberlerEge Haberleri Fedakâr kadınlara Duygu Günel desteği
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    02.05.2020 - 00:03 |

    Fedakâr kadınlara Duygu Günel desteği

    Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar, Emek Atölyeleri’nde tam kapasite yüz maskesi üretmeye başladı.

    Fedakâr kadınlara Duygu Günel desteği

    Seri üretimle günde 15 bin maske üretiliyor. Kuşadası’nı kenetleyerek birçok toplumsal konuda güç birliği oluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e en büyük desteği eşi Duygu Gül Günel veriyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında gece gündüz ekipleri ile sahada olan Başkan Günel’in son olarak hayata geçirdiği Emek Atölyeleri, Kuşadası’nın maske ihtiyacını karşılamak için üretime başladı. KEGEV’in eski binasına kurulan atölyeye giden Duygu Gül Günel, çalışmaları yakından inceledi. Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen Duygu Günel, daha sonra maske makinesinin başına bizzat geçerek hemcinslerine destek oldu.

    ‘Kenetlendik’

    Duygu Gül Günel, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadelede kadınlarımız büyük fedakarlık örneği gösteriyor. Bugün gönüllü olarak maske diken arkadaşlarımıza yardımcı olmaya geldik. Kuşadası’ndaki kadınlar olarak omuz omuza verip halkımızın sağlığını korumak için maske üretiyoruz. Bu gerçekten örnek gösterilecek bir davranış. Kentimiz, gerçek anlamda kenetlenmiş durumda. Burada üretilen maskeler, ilçemizin bütün ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç fazlası maskeleri çevre il ve ilçelere göndereceğiz. Ben de bu oluşumun bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi.

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