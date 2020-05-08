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    HaberlerEge Haberleri ‘Fedakârlığa hazırız’
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    08.05.2020 - 00:00 |

    ‘Fedakârlığa hazırız’

    Göztepe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Gürler önemli açıklamalarda bulundu.

    ‘Fedakârlığa hazırız’

    Sarı kırmızılı kulüpte kalmaya sıcak baktığını ifade eden Gürler, “Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakârlık yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil’in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Gürler, “O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakârlığımızı yapacağız. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de beklenen adımları atacağız” diye konuştu.

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