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    HaberlerEge Haberleri ‘Fedakârlık bekliyoruz’
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    21.05.2020 - 00:00 |

    ‘Fedakârlık bekliyoruz’

    Ekol Göz Menemenspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek futbolcularıyla görüşmelere başlarken yönetim, oyunculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını istedi.

    ‘Fedakârlık bekliyoruz’

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri azalan Menemen’de tek tek futbolcularla görüşen yöneticilerin, yeni sezon için indirim istedikleri vurgulandı. Bütçeyi sarsmak istemeyen kurmaylar, fedakârlık yapacak oyuncularla yola devam edecek. Dış transfere de kaynak ayırmak isteyen Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, “Kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Ayrıca karakter sahibi oyuncularımız var. İç ve dış transferde gerekli adımlar atılacak” dedi.

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