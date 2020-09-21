Fedakârlıkları unutulmayacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mareşal’ rütbesiyle ‘gazilik’ unvanının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Ege’nin dört bir yanında törenlerle kutlandı.

Kuşadası’nda Atatürk Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Sosyal mesafe kuralı gözetilen programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla son buldu. Kaymakam Sadettin Yücel, Başkan Vekili Efe Berberoğlu ile protokol üyeleri, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Minnetle anıldılar

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Karabağlar Kaymakamlığı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı. Başkan Selvitopu, “Bu vatanı canları pahasına kahramanca savunarak bizlere emanet eden gazilerimizin gününü kutluyorum. Başta Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Balçova’daki Cumhuriyet Meydanı’nda da resmi tören yapıldı. Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Başkan Fatma Çalkaya da, ilçede yaşayan gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Çalkaya, “Bu ülkede nefes alan her yurttaşın sizlerin fedakârlığının farkında olması gerekiyor” diye konuştu.

‘Hakkı ödenmez’

Atatürk’e mareşallik rütbesiyle gazilik unvanının verilişini 99. yılı Çeşme’de de kutlandı. Programa, Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz katıldı. AK Parti, CHP ve MHP Atatürk anıtına çelenk koydu. Diğer partilerin programa katılmaması tepkiyle karşılandı. Vatanı uğruna cephede görev yapmış gaziler, Karşıyaka’da da unutulmadı. Resmi törenin ardından protokol, Latife Hanım Köşkü’nün bahçesinde gazilerle kahvaltı etti. Başkan Cemil Tugay, “Gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Marşımız yankılandı

19 Eylül Gaziler Günü Aliağa’da da resmi törenle kutlandı. Ardından Başkan Serkan Acar ile Kaymakam Ömer Karaman gazilerle bir araya geldi, “Gazilerin her zaman yanındayız” dedi. Foça’daysa tören, pandemi kurallarına uyularak gerçekleşti. Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. 19 Eylül Gaziler Günü Bergama’da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen törenlerde Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri, Atatürk Anıtı’na sunuldu. Gazi ve şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu. Başkan Hakan Koştu, “Her köşesi bir başka güzel olan vatanımızı canları pahasına kahramanca savunarak bizlere emanet eden gazilerimizin günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Komutan ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçe sınırları içinde bulunan 57. Topçu Tugayı Komutanlığı’na yeni atanan Tuğgeneral Halil Ünver ve İlçe Jandarma Komutanı Sadık Yazan’ı ağırladı. Ziyarette Başkan İduğ, işbirliği mesajı verdi, “Bundan sonra Bornova’ya hep birlikte hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu. Kemalpaşa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu öğretmenlerinin sunduğu 19 Eylül Gaziler Günü Çelenk sunma programı Atatürk Anıtı restorasyon çalışmaları nedeniyle Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Programda Kaymakam Dr. Kemal Kızılkaya, Başkan Rıdvan Karakayalı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz da bulundu.