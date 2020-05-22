Fener’den, Bilal’e kanca

Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Manisaspor yönetimiyle görüşmelere başladığı ileri sürülürken, sezon sonunda Bilal’in iki ekipten birine imza atacağı kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe, Bilal Budak’ın yanı sıra yine 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor’un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor.