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    HaberlerEge Haberleri Festival gibi lavanta hasadı
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Festival gibi lavanta hasadı

    Sındırgı’da alternatif tarım ürünlerini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla 2016’da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturulan örnek lavanta bahçesinde dördüncü hasat yapıldı.

    Festival gibi lavanta hasadı

    Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen tarladaki etkinliğe vatandaşlarda katıldı. İlçede arıcılık yapan ve lavanta tarlasına yakın yerde kovanları bulunan arıcılar, baldaki verimin ve kalitenin artığını belirtti. Başkanı Ekrem Yavaş, “Hiç kimsenin tarım için kullanmadığı alanı bahçeye dönüştürdük. Çekim merkezi haline getirdik” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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