Festival gibi lavanta hasadı

Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen tarladaki etkinliğe vatandaşlarda katıldı. İlçede arıcılık yapan ve lavanta tarlasına yakın yerde kovanları bulunan arıcılar, baldaki verimin ve kalitenin artığını belirtti. Başkanı Ekrem Yavaş, “Hiç kimsenin tarım için kullanmadığı alanı bahçeye dönüştürdük. Çekim merkezi haline getirdik” dedi.