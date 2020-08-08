Fethi Sekin, ilk yolcularını aldı

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu ve genel müdür yardımcıları Fethi Sekin gemisinin ilk yolcusu Şerife Aysel İrtem’e ve ilk arabalı yolcusu Ali Hikmet Karaiz’e günün anısına çiçek ve plaket verdi. Tutan, “Gün içinde, daha küçük teknelerle ve daha sık sefer yapmayı planladığımız ‘körfez taksi’ projemiz var. Levent Marina’yı kiralamamızla birlikte İzmirlilere başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.