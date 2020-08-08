08.08.2020 - 00:03 |
Fethi Sekin, ilk yolcularını aldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce İZDENİZ filosuna dahil ettiği, şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismini verdiği arabalı vapur hizmete girdi.
İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu ve genel müdür yardımcıları Fethi Sekin gemisinin ilk yolcusu Şerife Aysel İrtem’e ve ilk arabalı yolcusu Ali Hikmet Karaiz’e günün anısına çiçek ve plaket verdi. Tutan, “Gün içinde, daha küçük teknelerle ve daha sık sefer yapmayı planladığımız ‘körfez taksi’ projemiz var. Levent Marina’yı kiralamamızla birlikte İzmirlilere başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.