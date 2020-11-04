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    04.11.2020 - 00:04 |

    Fethiye harekete geçti

    Fethiye Belediyesi, ‘Dayanışma yaşatır’ sloganıyla İzmir’de deprem sonrası mağdur olan vatandaş için yardım kampanyası başlattı.

    Fethiye harekete geçti

    Kuru gıda, kıyafet, çocuk maması, battaniye, çocuk bezi, kadın pedi, mendil, oyuncak, ısınma ve ilk yardım gereçleri gibi acil ihtiyaç malzemeleri Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda toplanmaya başlandı. Başkan Alim Karaca, “Kampanyamız 3 Kasım Salı günü saat 17.30’da sona erecek. Salgını nedeniyle kullanılmış malzemeler kabul edilmiyor” dedi.

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