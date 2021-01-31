Fethiye’nin özel dokumasına tescil

“Üzümlü dastarını dünya markası yapmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya, üretime destek vermeye devam edeceğiz” diyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Dastarımız, ilçemize gelen misafirlerimizin ilgisini çekiyor. İstanbul ve Ankara’da belediyelerimizle görüşmelerimiz sonucu dastarımızın bu bölgelerde pazarlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kursla yaşatılıyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yeşilüzümlü Mahallesi’nde açılan kursta usta öğretici olarak görev yapan Feray Aykurt ise, “Yüzde yüz pamuktan, kışın sıcak yazın serin tutar. Dastarı, yaşlılarımız içlik ve baş örtüsü olarak kullanırdı. Şimdi, çeşitli giysiler ve hediyelik ürünler dokuyoruz. Kadınlarımız da aile ekonomilerine katkı sağlıyor” dedi.