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    HaberlerEge Haberleri Fethiye’ye 62 milyon liralık altyapı projesi
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    17.11.2020 - 00:03 |

    Fethiye’ye 62 milyon liralık altyapı projesi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkiinde devam eden 121 kilometrelik kanalizasyon çalışmasının 40 kilometresini tamamladı.

    Fethiye’ye 62 milyon liralık altyapı projesi

    62 milyon yatırımla hayata geçen projede, toplamda 121 bin metre kanalizasyon hattı, 3 atıksu terfi istasyonu, 3841 parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık Mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, özellikle altyapı konusunda Muğla’da büyük bir yatırım hamlesi başlattıklarını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti, “Altyapı yatırımlarımızı Muğlamızın yerleşik nüfusuna göre değil artan yazlık nüfusumuza göre yapıyor herhangi bir altyapı sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçiyoruz” dedi.

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