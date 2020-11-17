Fethiye’ye 62 milyon liralık altyapı projesi

62 milyon yatırımla hayata geçen projede, toplamda 121 bin metre kanalizasyon hattı, 3 atıksu terfi istasyonu, 3841 parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık Mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, özellikle altyapı konusunda Muğla’da büyük bir yatırım hamlesi başlattıklarını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti, “Altyapı yatırımlarımızı Muğlamızın yerleşik nüfusuna göre değil artan yazlık nüfusumuza göre yapıyor herhangi bir altyapı sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçiyoruz” dedi.