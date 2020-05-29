Filmkolik olduk

Netflix’in kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, 2011 yapımı olan ve koronavirüs sürecinde yaşananlara benzerliğiyle dikkat çeken Bulaşma (Contagion) isimli film, 9 yıl aradan sonra dijital mağazalar üzerinden en çok indirilen yapımlar arasına girdi. Dizi olarak ise, Atiye, Rise of Empires: Ottoman (İmparatorlukların Yükselişi: Osmanlı) ve Aşk 101, Türk kullanıcılar arasında en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı. İEÜ M Prof. Dr. S. Deniz Özzeybek eslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Semra Keleş, Türk filmlerinin daha çok izlediğini belirtti. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi İdil Somalı ise, koronavirüs sürecinde en sık yapılan aktivitelerden birinin de müzik ve podcast dinlemek olduğunu belirtti.