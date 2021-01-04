Filmlere konu olacak sahne!

İzmir Bornova’da bir çelik fabrikasının hissedarlarından olan işadamı Z.T, kimliği belirsiz kişilerce personeli A.A. ile kaçırıldığını öne sürdü, polise başvurdu. Konak’ta kaldığı otelden çıktıktan sonra, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla tehdit edilerek kaçırıldığını öne sürdü; şikayetçi oldu. Zorla sahibi olduğu otomobilin bagajına konulduğunu, bir süre dolaştırıldığını iddia eden Z.T, daha sonra darbedilerek otomobilinin bagajında hissedarı olduğu fabrikaya bırakıldığını söyledi.

Darp raporu aldı

Hastaneye giderek darp raporu alan ve şikayetçi olan Z.T’nin ilk ifadesinde, “Tabancayla zorla kaçırıldık. Daha sonra da hem beni hem de personelimi dövdüler. E.E’nin yapmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü elimizden fabrikamızı zorla aldı, uzun süredir aramızda anlaşmazlık var” dediği öğrenildi. Z.T’nin ifadesini çelişkili bulan polis ekipleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Z.T. ve personelinin beyan ettiği saatler içinde iddia ettikleri bölgelerde bulunmadıklarını tespit etti. Gelişme üzerine Z.T, kaçırma olayını kendisinin kurguladığını, E.E’yi zor durumda bırakmak istediğini itiraf etti.

Polis, Z.T. ile A. A. ve onları fabrikaya bırakan kişinin olaydan üç gün önce İstanbul’dan İzmir’e geldiklerini, Konak’ta kaldıkları otelden çıktıktan sonra buluşup aynı otomobille fabrikanın bulunduğu Bornova’ya gittiklerini belirledi.