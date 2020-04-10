“Final Four’a talibiz”

Bu sezon en büyük favorisi olduğu kupada yarı finalde Almanya’nın Medi Bayreuth takımıyla eşleştikten sonra virüs pandemisiyle organizasyonun durdurulmasının şokunu yaşan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, “FIBA Europe Cup Final Four organizasyonuna daha önce sezon bitecekmiş gibi talip olmuştuk. Şimdi yeni sezona alınan organizasyona yine talip olacağız” diye konuştu.