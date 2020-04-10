10.04.2020 - 00:00 |
“Final Four’a talibiz”
FIBA, Şampiyonlar Ligi’nden sonra sezon sonuna kadar askıya alınan FIBA Europe Cup’ı da yeni sezon öncesi eylül veya ekim ayında Final Four formatıyla tamamlama kararı alınırken Pınar Karşıyaka, finallere ev sahipliği yapmaya talip oldu.
Bu sezon en büyük favorisi olduğu kupada yarı finalde Almanya’nın Medi Bayreuth takımıyla eşleştikten sonra virüs pandemisiyle organizasyonun durdurulmasının şokunu yaşan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, “FIBA Europe Cup Final Four organizasyonuna daha önce sezon bitecekmiş gibi talip olmuştuk. Şimdi yeni sezona alınan organizasyona yine talip olacağız” diye konuştu.
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