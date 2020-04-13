Fırını bulunmayan köyleri unutmadı

Sokağa çıkma yasağında alarma geçen Buca Belediyesi ekipleri sahaya çıktı. Başkan Kılıç, kapı kapı ekmek dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararının uygulandığı ilk saatlerden itibaren, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın koordine ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, önceliği dezavantajlı mahallelere vererek sabah ve akşam olmak üzere günde iki seferde 40 binin üzerinde ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Buca’nın köyleri, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırıklar, Karacaağaç, Doğancılar’da ihtiyaçların karşılanması için özel çalışma yürütüldü.

Erzak dağıtımı

Başkan Kılıç’ın bizzat yönettiği çalışmada öncelik içerisinde fırın olmayan yerlere verildi. Evleri tek tek dolaşan Kılıç, kapılarına ekmek astı. Ekmek dağıtımının ardından muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere erzak paketleri bırakıldı. Eksiklerin ardından köylerde ilaç ihtiyacının olup olmadığını soran Kılıç, eczanelerden tedarik edilerek ulaştırılmasını sağladı.