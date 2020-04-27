27.04.2020 - 00:02 |
Fırınların önünde pide kuyruğu oluştu
İZMİR’DE, Ramazan ayının ikinci gününde, fırınların önünde pide almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Maske takan vatandaşların birçoğu pide alırken sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Kural nedeniyle, metrelerce kuyruklar meydana geldi. l AHMET TURHAN ALTAY DHA
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