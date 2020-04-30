‘Firmaları ayakta tutmalıyız’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi’nin yeniden başlatmasının ardından Akhisar Ticaret Borsası da daha fazla üyesinin bundan yararlanması için kaynak ayırdı. Bu sayede üyelerine toplamda 10 milyon lira ilave kredi limiti tahsis edecek. İhtiyaç olması halinde borsa, ek kaynağı artıracak.



Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Koronavirüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine

üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımızı, girişimcilerimizi ayakta tutmalıyız. Ayakta tutmalıyız ki süreç geride kaldığında biz de ülkece ayakta kalabilelim” diye konuştu.



Ödemeler 2021’de



Üçüncü kez başlatılan nefes kredisinde işletmelere Türkiye genelinde 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılacak. Kredi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Yüzde 7.5 faizle verilecek kredi 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek. Nefes Kredisi’nde, Kredi Garanti Fonu, Hazine desteğiyle kefil olacak. Kredi Garanti Fonu ve Denizbank ile imzalanan protokol kapsamında Denizbank’ın tüm şubelerinde kredi kullandırılacak. Kredi Garanti Fonu’na ödenecek yüzde 0.03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında masraf ya da komisyon talep edilmeyecek.