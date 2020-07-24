Fırsatları kaçırmayın!

Düzenlediği kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturan Ege’nin en büyük outlet’i, 24-25-26 Temmuz’da Esse Fırsat Noktası’nda ziyaretçilerini bekliyor. 12.00-22.00 saatleri arasında B1 kat Esse mağazası önünde yer alacak Fırsat Noktası’nda; Thermoad Tava Seti, Porselen Fincan Takımı, Banyo Seti ve Tabak gibi birçok ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz.