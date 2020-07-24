24.07.2020 - 00:01 |
Fırsatları kaçırmayın!
Yarı açık mimarisiyle ziyaretçilerine doğadan uzaklaşmadan alışveriş keyfi sunan Westpark Outlet Fırsat Noktası’nda fırsatlar sürüyor.
Düzenlediği kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturan Ege’nin en büyük outlet’i, 24-25-26 Temmuz’da Esse Fırsat Noktası’nda ziyaretçilerini bekliyor. 12.00-22.00 saatleri arasında B1 kat Esse mağazası önünde yer alacak Fırsat Noktası’nda; Thermoad Tava Seti, Porselen Fincan Takımı, Banyo Seti ve Tabak gibi birçok ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz.