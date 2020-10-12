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    HaberlerEge Haberleri Fırtına dindi
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    12.10.2020 - 00:00 |

    Fırtına dindi

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ilk 3 haftada 9 puan toplayan Bucaspor 1928’de seri sona erdi.

    Fırtına dindi

    Alınan galibiyetlerin ardından hafta içinde sürpriz bir şekilde Teknik Direktör Tolga Doğantez’le yollarını ayıran sarı lacivertliler, İstanbul’da oynadığı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasını 1-0 kaybederek ilk yenilgisini tattı. İzmir ekibini Doğantez’in yokluğunda sahaya yardımcı antrenörü Serkan Baziya çıkardı. Yönetimin ise hafta içinde yeni teknik direktörü takımın başına getireceği ifade edildi.

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