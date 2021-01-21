Fırtına geliyor!

Hangi bölgelere takviye yapılması gerekiyor?



Bucaspor 1928’in ilk yarı performansını nasıl buldunuz?



Neleri iyi yaptı, hangi noktada başarısız oldu?



Bülent Buda: Çok şanslılar. Başarıya aç, susamış ve o yolculukta ve gerekiyorsa veren, kendini adamış bir başkanları var. Şu anki sıralamada görülüyor ki Diyarbakır ile soluk soluğa yarışacaklar. O süreçte ulaştıkları zirveden inmemenin çabasını göstereceklerdir muhakkak. Bir kere teknik birim ile futbolcuların, başkanın geleceğe dönük planlarını içselleştirmeleri onların da geleceği açısından zorunluluktur. Kadroda eksik gedik varsa başkan orayı onaracak, yeterli girişimleri sonuçlandıracak ve ikinci yarıda daha güçlü, kazanma isteği ile donanmış, oyun anında çimlere sağlam basan, ne istediğini bilen bit takım izleyeceğiz kuşkusuz.



Fatih Tanfer: Bucaspor 1928, devreyi lider bitirdi. Son yıllarda birinci yarıların bitiminde aldığı en büyük başarı. Misli.com’dan seyrettiğim maçlarda maç boyunca aksiyonu yüksek, enerjisi üst düzeyde, rakibinin oyununu bozan, tempoyu yükselten bir takımdı. 35 puan ve 23 averaj bu doğru oyun anlayışının sonucuydu. Öncelikle kadro istikrarı sağlamdı. Organize hücumlarla buldukları gol sayısı arttı. Savunma organizasyonlarında hata yapmadılar. Yüksek tempo ile oynadıları maçta performansları takım halinde üst seviyeye çıktı. Lider olmaları bu başarılı oyunun bir sonucuydu. En önemlisi üretken ve heyecan verici bir takımdı. Lig uzun bir maraton. Kadro derinliği çok önemli. İkinci yarıda ilk 2 maç ligin kaderini etkileyecek. Önce Ofspor deplasmanı, ikinci hafta evinde takipçi Diyarbekirspor. Devre arasında iyi hazırlanılmalı, iki maçta alınacak 6 puan şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Elbette yetenekli, takıma pozitif katkı yapacak oyuncuların da ara transferde takviyesi takımın gücünü artıracaktır.



Mehmet Demirtaş: Bucaspor 1928, ilk yarıda harika bir performans koydu ortaya. Bunun neticesinde de liderliği son hafta söke söke aldılar. Bir yandan bir an önce üst lige çıkmayı kafalarına koyarken, bir yandan bu camianın geninde, kanında ve de köklerinde olan yetiştiricilik özelliklerini gün yüzüne çıkarıyorlar. Öyle bir karne sundular ki, sadece bulundukları ligde değil Süper Lig’e kadar birçok alanda adlarından sıkça söz ettiriyorlar.



Ofansif futbolları, en skorer takım unvanlarını sundu onlara. Yaş ortamaları düşük, oyuncuları yetenekli. E haliyle de talipleri çok. Onlar zaten ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapıyorlar. Bizlere sadece nazar boncuğu takmak kalıyor. Sarı lacivertliler, İskenderun Futbol Kulübü’nden sol bek Engin Nebioğlu’nu kadrosuna dahil etti. Uğur Balcıoğlu ile çok önemli işlere imza atacaklardır. İkinci yarı hazırlıklarına bomba gibi devam ediyorlar. Baktığımız zaman bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Sahaya çıktığı zaman kazanma arzuları yüksek, savaşan ve geriye düştüğünde dahi pes etmiyorlar. Umut ediyorum ki bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecekler. Cihan Aktaş önderliğinde Bucaspor hak ettiği yere gelecektir.