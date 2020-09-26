Fırtına gurbette

Diyarbakır Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Yakup Bakır düdük çalacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını söyledi. Doğantez, “Ligde ilk haftayı galibiyetle bitirdik. Diyarbakır’da da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Buca, geçen sezon 2. Lig hedefini Play Off’ta ıskalamıştı.