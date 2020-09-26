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    HaberlerEge Haberleri Fırtına gurbette
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    26.09.2020 - 00:00 |

    Fırtına gurbette

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ilk maçında Ofspor’u evinde 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, bugün Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak.

    Fırtına gurbette

    Diyarbakır Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Yakup Bakır düdük çalacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını söyledi. Doğantez, “Ligde ilk haftayı galibiyetle bitirdik. Diyarbakır’da da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Buca, geçen sezon 2. Lig hedefini Play Off’ta ıskalamıştı.

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