Fırtına koptu

Bülent Buda: Güzel, net bir skor. Her maça gereken ciddiyeti ve özeni göstererek var olan güçleriyle bir üst lige çıkışın yolculuğunu vazgeçmeden sürdürmek. Ve de her maça gereken özeni göstererek, ciddiye alarak amaca ulaşmak. Potansiyelleri, ortamları, takımın gücü bunu gerçekleştirmeye elverişli. Yeter ki istesinler.



Fatih Tanfer: Buca, Artvin Hopa karşısında 3-0’lık net bir sonuçla alarak galip geldi ve 46 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Artık, Buca için geçen haftalarda yazdığım, yazılardaki düşüncem gelişerek devam ediyor. İyi bir oyun kurgusu var ve kompakt oynuyorlar. Takım halinde oyun aklını, yetenekli oyuncular becerilerini maça yansıtıyor. Böyle olunca da izlenmekten keyif alınan Buca ortaya çıktı. Diğer ekipler de oyun ve güç anlamında kayıplar olurken, Buca her geçen gün daha güçlü bir takım oluyor. Bu da Play Off maçları için büyük bir avantaj oluyor. Formunun en üstüne çıkmış bir Buca keyifle izlenen bir takım oldu. Lütfen her şey bitti diye tabir yerindeyse kontak kapatmayın. Öncelikle bu hafta Tokat deplasmanından 3 puan alınırsa Play Off yolunda büyük bir rahatlama olacak. Çünkü Düzcespor bu hafta lider Serik deplasmanına gidiyor. Play Off’a erken kalınması, takımın maçlara çok daha güçlü hazırlanması demektir. Yalnız benim değil, Buca taraftarlarının da bu takıma inancı artıyor.



Mehmet Demirtaş: 1928 Buca, Mehmet Gölbaşı’nın yükselen grafiği ile harika bir çıkışa imza atıyor. Rakiplerine bakmadan kendi rotalarına odaklanmış durumdalar. Yalnızca A takım değil, diğer gruplardaki takımlar da yollarına doludizgin devam ediyor. Yani, camia olarak her yaştaki oyuncular bu takıma, bu yönetime inanmış durumdalar. Sizler, yol göstericiler olarak bu takımı şampiyonluklar içerisinde gösterin ki, onlar da sizin ayak izlerinizin üzerinden yürüsünler ve Buca’yı hak ettiği noktalara taşısınlar. Sizlerin öğreteceği çok şey var. Böyle devam.



Özlem bitsin artık



Bülent Buda: Şaşırtıcı bir skor ve sonuç. Dış sahada rakibin 30 bin taraftarı önünde iki gol atıyor. Üçüncüsü sayılmıyor. Dönüyor geliyor kendi alanında golsüz bir 90 dakika tamamlıyor. Bu işte bir terslik olmalı. Ligin sonu yaklaşıyor. Play Off için kendi alanında oynadığı tüm maçları kazanma zorunluluğu var. Haftaya rakip sıralamanın dibinde. Nasıl olsa kazanırız duygusunu yaşamadan bu kayıpları telafi etmenin bir yolu bulunmalı. Lütfen çocuklar, yüklenin şu olaya. Yeter artık çektiğiniz sıkıntılar, acılar. Bu sıkıntılı durumun içinden çıkmak ancak sizlerin isteği ve becerisiyle olasıdır.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, rakibi Ağrı 1970 Spor’dan üç puanı alsa Play Off yarışında çok rahat bir konuma gelecekti. Maalesef bir puanla yetindi. Kaleci Erdoğan’ın kurtardıklarını ve Ağrı Spor’un kaçırdıklarını görünce, “Karşıyaka bir puan kazandı” demek daha doğru oluyor. Doğukan’ın hastalığı nedeniyle oynamaması hücum gücü açısından büyük bir kayıptı. Son 30 dakikada girdi ancak kendisi de zorlandı. Önce orta alan organizasyonu maç boyunca sağlanamadı. İlk 60 dakika Mustafa Aşan, verilen yeni görevini yadırgadı. Bir türlü konsantre olamadı. Maç boyunca tempoyu yükseltemediler. İkinci yarı baskılı oynadılar ancak maç boyunca 46. dakikada önce Hakan’ın, sonra Battal’ın şutlarının kaleciden dönmesi ve 90+2’de Harun’un topu tutaması haricinde bir pozisyon yakalayamadı dersem yanlış söylemiş olmam. Üretkenlik açısından hiç de iyi olmadığını söyleyebilirim. 60. dakikadan sonra golcüler, Hakan, Doğukan, Namık ve Battal hepsi birden oynadı ama hücumcuların hepsinin oynaması sadece takımın sıkışmasına ve üretken olmamalarına neden oldu. Bunun takıma hiçbir etkisi olmadı. Artık ligin sonları yaklaşıyor. Play Off mücadelesi zorlaştı. Lütfen Play Off’a kalmak için gerekenleri yapın ve sizi seven taraftarlarınızı üzmeyin.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka, formunu kaybetmeye başladı. İleri uçtaki Hakan Kuş ne zaman kendine gelecek, merak içerisindeyim doğrusu. Hücum yükünü Doğukan çekiyor. Onun alternatifi yok. O olmayınca da takım tutukluk yapıyor. Üç puandan daha fazla değere sahip bir maçtı. Evet, ligin boyu kısaldıkça yorgunluk baş gösteriyor. Fakat siz, hedefinizi Play Off olarak koymuş bir takımsanız, kimse kusura bakmasın içeride rakiplerinizi yeneceksiniz. Kendi seyirciniz önünde puanları kimse kaybetmeyeceksiniz, kimseyle de paylaşmayacaksınız. Bu, çok basit bir matematiktir. Birkaç haftadır da pas trafiklerinde inanılmaz zayıflık var. Arka arkaya seri paslar yapamıyorlar. Orta alan çok etkisiz. Yani takımın omurgası çökmüş. Toparlanmaksa şart.

Nazilli Belediye’de neler oluyor?



Bülent Buda: Ne güzel. Sorunları aştılar, kendilerine geldiler, kazanmaya başladılar derken alın bir yalpalama, savrulma daha. Hiçbir takım böylesine gelgitlerle dik duramaz. Tam da işler düzeldi, Play Off’a yöneldiler umudu yeşerirken güm diye bir bomba düşüyor üzerlerine un ufak oluyorlar. Hem de kendi sahalarında. Böylesine gelgitlerde yazmak, yorum yapmak çok zor. Yani pardon.



Fatih Tanfer: Mert Çapar’ın golüyle 1-0 öne geçiyorsun, Play Off yarışında bir puan önde olduğun Pazar karşısında dakika üç, gol yiyorsun. Puanı bırakıyorsun. Sonuçta 39 puanla sekizinci sıraya gerileyip Play Off yarışının gerisinde kalıyorsun. Bizler, 90+3 köşesinin mensupları olarak görevimizi yaptık, haftalardır Nazilli’yi bekleyen tehlikeyi görüp, “Aman” dedik. Takımı bu duruma futbolcular getirdi, inanıyorum ki kendilerini toparlayıp seri galibiyetler alarak Play Off içerisinde olurlar. Nazillispor bu yarış içerisinde olmazsa inanın emeklere yazık olacak.



Mehmet Demirtaş: Nazilli’nin bu durumu, inanılacak gibi değil. Bu kaçıncı hüsran? Yedikleri goller bağıra çağıra geliyor, tepki veren olmuyor. Sanki bir kabullenmişlik, bir vazgeçmişlik var. Peki daha kaçıncı haftadayız? Kaç maç var oynanacak? Hemen pes etmek, üzerinizdeki formaya, armaya yakışıyor mu? Sizi sevenleri üzmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.



Pes etmek yok 1. Lig sizi bekliyor



Bülent Buda: İstikrarlı biçimde ligin bitimine kadar kazanacaklar, bakacaklar neler oluyor bitiyor Samsun taraflarında. Manisa FK, öyle ya da böyle bu sezon bir üst lige çıkacak. Niye bu denli kesin konuşuyoruz? Onlar, güçlü, becerikli ve yetenekli futbolcu topluluğu. Sezon başından bu yana yarıştıkları tek rakipleri Samsun. Yine de 3 puanlı ligde her şey olabilir diyerek umudumuzu canlı tutalım. Bu takım bu yıl bir üst lige çıkacak.



Fatih Tanfer: Manisa FK, evinde Başkent Akademi’yi Serder Deliktaş’ın golüyle 1-0 yendi. Puanını 60’a çıkardı. Samsunspor’la arasındaki 10 puanlık fark devam ediyor. Yerel televizyondan maçı izledim. Öz güveni daha yüksek, teknik yeteneği öne çıkan oyuncular oyuna ağırlıklarını koydular. Samsunspor’a yenildikten sonra yazdığım ifadelere benzer ifadeleri tekrar etmemde yarar görüyorum. Artık hedef, Play Off olmalıdır. Yeter ki taktiksel disiplin, arzu ve istek maçın tümüne yayılsın. Unutulmasın ki Play Off maçları stratejik maçlardır. Bu konuda hazırlıkların yapılıp rakiplerin incelenmesi konusunda Cihat Hoca’ya inancım tamdır. Umarım yanılmam.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, aldığı galibiyetle inancını devam ettiriyor. Bu haftalar, hangi oyuncunun ne kadar hazır olduğunu ölçmek için sınav niteliğinde. Umarım sezon sonu geldiğinde form düşüklüğü olup Cihat Hoca’nın kadro derinliği azalmaz. Bu oyuncu grubu Play Off’u kaldırabilecek nitelikte. Bu işin püf noktası da, beraber oynadığın arkadaşlarına inanmaktan geçiyor. Önce kendi içinizde inanın daha sonra Manisalıları buna inandırın.



Durdurabilene aşk olsun



Bülent Buda: Muhteşem, olağanüstü bir istikrar. Sanki tılsımlı bir dokunuşla kalkışa geçti. Uygun adım yolculuğunu sürdürüyor. Futbol aleminde az rastlanılan bir çizgi, bir düzey yakaladılar. Çok zor görünüyor ama haftalardır o zoru başardıklarına göre bu işin sonu bir Play Off neden olmasın?



Fatih Tanfer: “Ege’de ligin ikinci yarısında heyecan veren takım hangisi?” diye sorarsanız cevabım, Uşak olacaktır. Yeni, hocası Hasan Erkin Şimşir geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Bayburt deplasmanında 2-1 mağlup iken 11 dakikada attığı iki gol ile 3-2 galip geldi. Ve puanını 41’e çıkardı. Bu hafta Elazığ’la maç yapmadan 3 puanı alacak ve puanını 44’e çıkaracak. 21 Mart’ta Tuzla deplasmanı var. O maçtan alınacak bir galibiyet, ligi yeniden dizayn edecektir. Bu başarılı performansıyla Uşakspor’u izleyince, “Neden olmasın?” diyorum.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ege takımlarının inişli çıkışlı performansları bizleri bir sevindirip bir üzerken, Uşakspor bizi hep teselli ediyor. Teknik ekipte yaşadıkları kan değişikliği kendilerine bir hayli iyi geldi. Düşme kalma hesapları yaparken şimdi olası bir Play Off’tan bahsediyoruz. Müthiş bir atak, harika bir çıkış yaşadılar. Böyle giderse de sezon sonu çok daha fazla sevinç yaşatacaklar. Ki, onlara iyi günde kötü günde hep destek veren Uşakspor halkı şampiyonluğu hak ediyor. Haydi, onlara bu gururu hep birlikte yaşatın.