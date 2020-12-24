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    24.12.2020 - 00:00 |

    Fırtına liderlik aşkına

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u 3-1 yenerek liderlik yarışında iddiasını güçlendiren zirve takipçisi Bucaspor 1928, bugün devrenin son maçında deplasmanda düşme hattında yer alan Antalya Kemerspor’la karşı karşıya gelecek. Kemer İlçe Stadı’nda Furkan Bakan’ın yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak

    Fırtına liderlik aşkına

    Bucaspor 1928, grupta 14 haftada topladığı 32 puanla ilk yarının son haftasına lider Diyarbekirspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı lacivertliler galibiyet durumunda Diyarbekir’in evinde Arnavutköy Bld’ye puan kaybetmesi halinde devreyi lider tamamlayacak. Buca’da maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, galibiyet serilerini Antalya’da sürdürüp ilk yarıyı iyi bitireceklerini söyledi.

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