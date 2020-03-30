30.03.2020 - 00:00 |
Fırtına, Mustafa’yla ‘ŞEN’lendi
1928 Bucaspor’da 37 yaşındaki kaptan Mustafa Şen, gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Bin 381 dakika sahada kalıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Sarı lacivertliler koronovirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Teknik Direktör Ersin Aka, tüm takımın çalışma programına uyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.