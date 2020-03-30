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    Haberler Ege Haberleri Fırtına, Mustafa’yla ‘ŞEN’lendi
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    30.03.2020 - 00:00 |

    Fırtına, Mustafa’yla ‘ŞEN’lendi

    1928 Bucaspor’da 37 yaşındaki kaptan Mustafa Şen, gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Bin 381 dakika sahada kalıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Sarı lacivertliler koronovirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Teknik Direktör Ersin Aka, tüm takımın çalışma programına uyduğunu söyledi.

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