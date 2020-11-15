BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Fırtına Nevşehir’de kopacak
    ABONE OL
    15.11.2020 - 00:00 |

    Fırtına Nevşehir’de kopacak

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta perşembe günü evinde Artvin Hopaspor’u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Nevşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.

    Fırtına Nevşehir’de kopacak

    Nevşehir Gazi Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. İzmir temsilcisi ligde 19 puanla 2. sırada, ev sahibi ekip ise 8 puanla 13. basamakta yer alıyor. Son deplasman maçında 1877 Alemdağ ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber