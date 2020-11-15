Fırtına Nevşehir’de kopacak

Nevşehir Gazi Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. İzmir temsilcisi ligde 19 puanla 2. sırada, ev sahibi ekip ise 8 puanla 13. basamakta yer alıyor. Son deplasman maçında 1877 Alemdağ ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.