20.03.2020 - 00:00 |
Fırtına’nın evinde bileği bükülmüyor
TFF 3. Lig 1. Grupta Artvin Hopaspor ve Tokatspor galibiyetleriyle şampiyonluk iddiasını sürdüren 1928 Bucaspor, evindeki son 10 maçı kaybetmedi.
Yeni Buca Stadı’nda gerçekleşen yenileme çalışmaları nedeniyle rakipleri Atatürk Stadında ya da Menemen İlçe Stadında konuk eden sarı lacivertliler son olarak sahasında 7. haftada Çatalcaspora 2-1 kaybetti. Son 10 maçta evinde 22 puan toplayan Buca, şampiyonluk yarışına ortak oldu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.