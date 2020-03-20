Fırtına’nın evinde bileği bükülmüyor

Yeni Buca Stadı’nda gerçekleşen yenileme çalışmaları nedeniyle rakipleri Atatürk Stadında ya da Menemen İlçe Stadında konuk eden sarı lacivertliler son olarak sahasında 7. haftada Çatalcaspora 2-1 kaybetti. Son 10 maçta evinde 22 puan toplayan Buca, şampiyonluk yarışına ortak oldu.