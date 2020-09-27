Fıtıktan ameliyatsız 10 günde kurtulun

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, gelişen teknolojiyle birlikte bel ve boyun fıtığı şikayetlerinden ameliyatsız yöntemlere kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti. Hastaların sadece 10 gün içinde sağlıklarına kavuşabildiğine değinen İbrahimoğlu, ayakta uyuşma, bacaklarda uyuşma-karıncalanma, güç kaybı gibi nedenlerin özellikle bel fıtığı habercisi olabileceğini söyledi.



Bel fıtığının eskiden 40 ve 50’li yaşlarda görüldüğünü ifade eden Dr. İbrahimoğlu, son yıllarda artan telefon ve bilgisayar kullanımıyla oluşan hareketsiz yaşamın artmasıyla 20’li yaşlarda da başlandığına dikkat çekti.



Hareketsizlik yol açar



Bel fıtığına neden olan sebepleri sıralayan İbrahimoğlu, “En büyük etken hareketsiz kalmak, tekrarlayıcı hareketler sergilemek, omurgayı zorlama, kas travması, sportif yaralanmalar, gereğinden fazla yük kaldırmaktır. Bu saydığımız sebeplerin yanı sıra belli başlı travmalar da fıtığa neden olabiliyor. Örneğin kaza yapmak, bir yerden düşmek, atlamak ya da ani hareketler. Onun dışında diğer bazı hastalıklar var” şeklinde konuştu.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığında da erken teşhisin önemini vurgulayan Dr. İbrahimoğlu, şöyle devam etti: “Erken teşhis konulduğu zaman ameliyat gerektirmeyen tedavi yöntemleri bulunuyor. Bunlar; günümüzde çok yaygın olarak kullanılan radyofrekans tedavisi, mikro cerrahi gibi tek noktadan girilerek yapılan kapalı yöntem endoskopik bel fıtığı tedavisi.



Bunların dışında introdiskal elektotermal yöntemiyle yarım saatte biz bu fıtığı yok edebiliyoruz. Hastayı uyutmadan tamamen uyanık şekilde radyofrekansla bel fıtığı tedavisi uyguluyoruz. 4. gün işe dönebiliyorlar.”