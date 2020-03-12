BİST100.966-0,10EURO7,010,05USD6,210,05ALTIN327,170,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...
    ABONE OL
    12.03.2020 - 00:04 |

    Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...

    Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...

    İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 27. İzmir Avrupa Caz Festivali’nde, önceki gece Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Fleur Bleue Quartet performansı ilgiyle izlendi. Vokalde Caloé, karakteristik yorumuyla dinleyicilerle arasında alışılmadık bir müzik yapısı inşa etti. Festivalde bu akşam, yine AASSM’de Sketchbook Quartet konseri var.

    YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber