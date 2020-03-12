Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 27. İzmir Avrupa Caz Festivali’nde, önceki gece Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Fleur Bleue Quartet performansı ilgiyle izlendi. Vokalde Caloé, karakteristik yorumuyla dinleyicilerle arasında alışılmadık bir müzik yapısı inşa etti. Festivalde bu akşam, yine AASSM’de Sketchbook Quartet konseri var.