Foçalı karateci kardeşlerden madalya avı

Turnuva Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Uşak, Muğla ve Uşak İllerinden 300 sporcunun katılımıyla Kata ve Kumite kategorilerinde yapıldı. Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel tarafından hazırlanan T. Erol Fight Aliağa Kulübü sporcusu kardeşlerden Kerem Çağatay Yüksel 2013 bay ferdi katada 2. olarak gümüş, Kaan Yüksel 2009 bay ferdi katada 3. olarak bronz, 2009 bay kumite + 50 kiloda 1. olarak altın madalya kazandılar.