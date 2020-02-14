14.02.2020 - 00:00 |
Foçalı karateci kardeşlerden madalya avı
Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan İllerarası Kuşadası Karate Turnuvası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Karate İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi’nin katkıları ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Turnuva Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Uşak, Muğla ve Uşak İllerinden 300 sporcunun katılımıyla Kata ve Kumite kategorilerinde yapıldı. Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel tarafından hazırlanan T. Erol Fight Aliağa Kulübü sporcusu kardeşlerden Kerem Çağatay Yüksel 2013 bay ferdi katada 2. olarak gümüş, Kaan Yüksel 2009 bay ferdi katada 3. olarak bronz, 2009 bay kumite + 50 kiloda 1. olarak altın madalya kazandılar.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.