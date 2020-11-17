Foçalı Masterler’dan dört dörtlük maçlar

Her iki takımın oyunu yine 4-4’lük bir skor getirdi. Sahada hünerlerini sergileyen masterler, sportif dostluk adına da örnek davranışların sahibi oldular. Maçın ilk golü Foça Masterler’den Mehmet Bildiri’nin ayağından geldi. Mehmet Kılıç, Pitane adına beraberliği sağladı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Foça takımında Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün de forma giydiği ikinci yarının hemen başında Pitane Masterler, Ertan Kurukafa ile 2-1 öne geçti. Mehmet Bildiri Foça’nın ve kendisinin ikinci golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Serkan Tanrıseven’in orta sahadan taşıyarak 90’a yaptığı vuruşla Foça, 3-2 öne geçti. Yusuf Bingöl’le durum 3-3’e geldi. Serkan Tanrıseven’in kendisinin ikinci Foça’nın 4. golü galibiyete yetmedi. Maçı bırakmayan ve son saniyeye kadar gol arayan Pitane Masterler, Serdan Balcı ile ağları havalandırarak dördüncü golü buldu. Gol düdüğü ile maçın bitiş düdüğü de çaldı.