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    HaberlerEge Haberleri Foça’ya yeni yasaklar
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    08.05.2020 - 00:05 |

    Foça’ya yeni yasaklar

    Foça’ya yeni yasaklar

    İZMİR Foça’da, koronavirüs ile mücadele önlemlerine yenileri eklendi. Sahillerde uygulanan yasakların artarak devamına karar veren Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mücavir alan içinde kalan tüm park, mesire yerleri ve doğal rekreasyon alanlarında araçla bekleme yapmayı, karavan park etmeyi, çadır, karavan ya da açıkta konaklamayı, tekne ve yatlarda masa kurmayı, bisiklet, motosiklet ve yürüyüş gruplarının etkinlik yapmasına da yasak getirdi.

    Yasakları ihlal edenlere Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası verilecek.-SEYFİ GÜL DHA

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