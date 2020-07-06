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    HaberlerEge Haberleri Foça’yı Vosvos konvoyu bastı
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    06.07.2020 - 00:02 |

    Foça’yı Vosvos konvoyu bastı

    Türkiye’nin birçok ilinden gelen vosvos sevdalıları, Foça’da ‘Yaz’a merhaba’ dedi.

    Foça’yı Vosvos konvoyu bastı

    Organizasyon alanını ziyaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, buluşmaya katılan misafirlere “İlçemize Hoş geldiniz” dedi. Halk arasında kaplumbağa ve vosvos olarak bilinen Volkswagen marka klasik araba tutkunları; VosVos İzmir Fun Club organizasyonunda, Acar Kamping’de pandemi kurallarına uyarak bir araya geldi. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Yozgat’tan, 100 dolayındaki araçla gelen 300’e yakın kişi, Foça’yı tanıma ve güzelliklerini yaşama şansı buldu.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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