Foça’yı Vosvos konvoyu bastı

Organizasyon alanını ziyaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, buluşmaya katılan misafirlere “İlçemize Hoş geldiniz” dedi. Halk arasında kaplumbağa ve vosvos olarak bilinen Volkswagen marka klasik araba tutkunları; VosVos İzmir Fun Club organizasyonunda, Acar Kamping’de pandemi kurallarına uyarak bir araya geldi. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Yozgat’tan, 100 dolayındaki araçla gelen 300’e yakın kişi, Foça’yı tanıma ve güzelliklerini yaşama şansı buldu.