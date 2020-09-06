‘Fuarlar milli gücümüz’

32 bin çiftçi nüfusuyla tarım ve hayvancılık şehri olan Uşak, bu yıl Uşak Ege Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’na altıncı kez ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Gıda, tarım ve hayvancılık artık yalnızca ekonomik ve sosyal bir olgu değil, ülkenin milli güvenliğidir. Bu kapsamda üreticimize büyük katkı sağlayan fuarlarımız milli gücümüzdür” dedi.



GL Platform’un düzenleyeceği fuar, 17 Eylül’de kapılarını ziyaretçiye açacak. Çakın, Uşak’ta 2.4 milyon dekar tarım alanı bulunduğuna dikkat çekti, “Tarımsal hasıla olarak 2018 yılında 3.2 milyar liralık bir hacim yakalayan Uşak, tarımsal ihracatta ise 28.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. 2002 yılından bu yana tarımsal ihracattaki gelir miktarı yapılan desteklemelerin de katkısıyla yüzde 115’in üzerinde arttı” diye konuştu.