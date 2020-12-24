Furkan Çil devreyi kapattı

En az 3 hafta forma giyemeyecek Furkan, ilk yarıyı kapattı. Kırmızı lacivertlilerde yarın deplasmanda oynanacak zorlu Tuzlaspor deplasmanında koronavirüse yakalanması nedeniyle izolasyonu süren forvet Hüsamettin de forma giyemeyecek. Giresunspor maçında arka adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk’un durumu ise çekilecek MR’ın ardından belli olacak.