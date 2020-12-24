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    HaberlerEge Haberleri Furkan Çil devreyi kapattı
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    24.12.2020 - 00:00 |

    Furkan Çil devreyi kapattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da ön libero Furkan Çil’den kötü haber geldi. Giresunspor deplasmanı öncesi son antrenmanda sakatlanan tecrübeli futbolcunun sol diz iç yan bağında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem tespit edildi.

    Furkan Çil devreyi kapattı

    En az 3 hafta forma giyemeyecek Furkan, ilk yarıyı kapattı. Kırmızı lacivertlilerde yarın deplasmanda oynanacak zorlu Tuzlaspor deplasmanında koronavirüse yakalanması nedeniyle izolasyonu süren forvet Hüsamettin de forma giyemeyecek. Giresunspor maçında arka adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk’un durumu ise çekilecek MR’ın ardından belli olacak.

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