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    HaberlerEge Haberleri Futbolu çok özledik
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    06.04.2020 - 00:00 |

    Futbolu çok özledik

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, futbola olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.

    Futbolu çok özledik

    Laleci, “Ülkemizin ve dünyanın bu illetten en kısa zamanda kurtulmasını ve eskisi gibi futbolseverlerin tribünleri doldurmasını ümit ediyorum. Futbolu çok özlediğimiz kesin bir durum. Biliyoruz ki futbolcular bizden daha çok özlediler futbolu” diye konuştu. Sarı laci- vertli kulüpte oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu hatırlatan genç teknik adam, futbolcularını koordineli olarak takip ettiğini belirtti.

    Canberk ayrıldı

    Sarı lacivertliler savunmanın sağında görev yapan Canberk Aydın ile yollarını ayırdı. Canberk’in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği’n- den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı. l İzmir Milliyet

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