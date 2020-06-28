Maçın 90+4. dakikasında beraberliği yakalayıp, 90+5. dakikada gol yemenin kendilerine yakışmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Oyuna bakıldığında galibiyet hakkımızdı. Geriden geldiğimiz için beraberlik bize moral olacaktı. Bir puana razı olacakken çok acemice bir hatayla mağlup olduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Bize hiç yakışmayan bir gol oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyun anlamında sürekli kazanma arzusuyla sahadaydık. İlk yarı biterken dengesiz yakalandık ve devre arasına 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıda iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyunu rakip alana yıktık ama kalecileri çok başarılıydı” dedi.