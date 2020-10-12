‘Galibiyetlerimizi SÜRDÜRECEĞİZ’

Geçen sezon 3. Lig Play Off finalinde Karşıyaka’yı seri penaltılarla eleyip 5 yıl sonra 2. Lig’e dönen kırmızı siyahlılar, müthiş bir performansa imza attı. Ege temsilcisi, Kırşehir Belediyespor, Mamak Futbol Kulübü ve Elazığspor’u 1-0 yenerken, Pendikspor’u da 2-1’lik skorla geçip 12 puana ulaştı. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, zorlu bir deplasmandan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Cezayir, “Seri galibiyetlerimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım her maça kazanmak için çıkıyor ve ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu da sonuçlara yansıyor” dedi.