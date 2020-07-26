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    HaberlerEge Haberleri Gayrimenkul sektörü hedefini büyüttü...
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    26.07.2020 - 00:02 |

    Gayrimenkul sektörü hedefini büyüttü...

    Gayrimenkul sektörü hedefini büyüttü...

    Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, son dönemde yeniden canlanmaya başlayan gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlarla hedef büyüttüklerini söyledi. Acar, şunları söyledi: “Yalnızca İzmir içi değil şehir dışından gelenler de konut talep ediyor. Şu dönemde özellikle bahçeli ve müstakil konutlar çok revaçta. Hem kiralık, hem de satılık olarak insanlar bu tarz konutlara yöneldi. Fiyatların birkaç milyon seviyelerine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Çeşme gibi yazlık bölgelerdeki konutlar büyük ilgi görüyor.”

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