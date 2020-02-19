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    HaberlerEge Haberleri Gazetecinin organları altı hastaya umut oldu
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    19.02.2020 - 00:01 |

    Gazetecinin organları altı hastaya umut oldu

    Manisa’nın Salihli ilçesinde geçen hafta yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Turgutlu Devlet Hastanesi’nde önceki sabah beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya’nın (46) bağışlanan organları, nakil bekleyen altı hasta için umut oldu.

    Gazetecinin organları altı hastaya umut oldu


    Uzun yıllar Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerel gazetecilik yapan iki çocuk babası Tankaya’nın ailesi, vasiyeti üzerine organlarını bağışladı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanelerinden gelen ekipler, Tankaya’nın karaciğeri, böbrekleri ve kornealarını aldı. Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesiyle tanınan Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması ‘Yerel Haber’ dalında 2013 yılında ‘Yüz nakli için umutlu bekleyiş’ haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. 

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