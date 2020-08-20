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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’den işçiye yüzde 18
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    20.08.2020 - 02:45 |

    Gaziemir’den işçiye yüzde 18

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, belediyenin kadrolu işçi personelinin maaşlarına ortalama yüzde 18 oranında zam yapıldı.

    Gaziemir’den işçiye yüzde 18

    Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen ve belediyenin kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yürütülen görüşmelerde ortak karara varılmasının ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Halil Arda, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, birim müdürleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika iş yeri temsilcisinin katıldığı imza töreni çalışanları mutlu etti. Gaziemir Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren sözleşme ile çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 18 oranında zam yapıldı. Başkan Arda, belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti.

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