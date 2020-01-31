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    31.01.2020 - 07:50 |

    Gaziemir’e müjde

    Gaziemir Belediye Başkanı Arda’nın mücadelesi sonuç verdi; 420 taşınmazı kapsayan Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarılan yüksek ecrimisil bedelleri kaldırıldı

    Gaziemir’e müjde

    Bulgaristan’dan yıllar önce göç eden vatandaşların yaşadığı Gaziemir Sarnıç’ta, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarılan yüksek ecrimisil bedellerinin çözümü için Belediye Başkanı Halil Arda’nın başlattığı mücadele sonuç verdi; ecrimisiller kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesi’nin girişimlerinin ardından belediyeye gönderdiği yazıyla ecrimisillerin durdurulduğunu açıkladı. Gelişmenin ardından Sarnıç’ta 420 taşınmazın sahibiyle bir ay aradan sonra yeniden buluşan Başkan Arda, geçen toplantıda kaybolduğunu duyurduğu 5 klasör belgenin de 14 yıl aradan sonra bulunduğunu söyledi.

    Sözünü tuttu

    Başkan Arda, “Ecrimisiller durduruldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Çok mutluyum. 2006’dan bu yana verilen mücadelede sesimizi yükselttik ve sonuç aldık. ‘Sizin önünüzde yürüyeceğim’ demiştim. Sözümü tuttum. Artık bu alanlar belediyeye devredilecek. Biz de bu 420 taşınmazı, yasal süre olan 2 yıl içinde sahiplerine satacağız. Vatandaşlarımız da satış bedellerini Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatıracak” dedi. Bakanlığın belediyeden imar planlarını, taşınmazların güncel fotoğraflarını ve ada pafta parsel numaralarını istediğini de anlatan Başkan Arda, şunları dile getirdi:
    “Devirden sonra ikinci mücadelemiz başlayacak. Belediye, bu parselleri iki yıl içinde yasaların belirlediği ölçülerde taşınmazların sahiplerine satmak zorunda. Yasaya göre 2006 yılında yapılan başvuruyla ecrimisillerin durması gerekiyordu. Bu nedenle o tarihte rayiç bedel ne ise satış bedellerinin yeniden değerlenme oranıyla belirlenmesi gerekiyor. Keşke bu bedel sıfır olsa.”

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