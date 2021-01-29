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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’e yeni hükümet konağı
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Gaziemir’e yeni hükümet konağı

    İzmir’in 1/100.000’lik planlarının onaylanmasında ve Büyükşehir Belediyesi’nin imar yönetmeliğine kavuşmasında önemli çaba sergileyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır’dan şimdi de Gaziemir’e modern hükümet konağı müjdesi geldi.

    Gaziemir’e yeni hükümet konağı

    İzmir’in 1/100.000’lik planlarının onaylanmasında ve Büyükşehir Belediyesi’nin imar yönetmeliğine kavuşmasında önemli çaba sergileyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır’dan şimdi de Gaziemir’e modern hükümet konağı müjdesi geldi.
    İnşaatına 15 gün içinde başlanacak konağın, 1 yılda bitirileceğini kaydeden Nasır, “İzmir’e ve Gaziemir’imize yakışır ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ düsturuyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, Yeni Hükümet Konağı ile birlikte devletimizin hizmetlerine vatandaşımızın rahat ulaşımını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ilçemizde kuruluşu bulunmayan Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞKUR gibi kurumlar ile Alsancak-Konak’taki binada faaliyetlerine devam eden Gaziemir Tapu Sicil Müdürlüğü de ilçemizde hizmet verecektir. Böylece vatandaşlarımız devlet kurumlarımızdaki işleri için ayrı ayrı binalara, hatta ilçelere gitmek zorunda kalmayacak” dedi.

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