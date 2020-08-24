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    HaberlerEge Haberleri Gaziemirli çocuklar zaferi kâğıda dökecek
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    24.08.2020 - 00:00 |

    Gaziemirli çocuklar zaferi kâğıda dökecek

    Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resim yarışması düzenliyor. Gaziemir’de yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek. Kazanan eserler 30 Ağustos günü belediyenin sosyal medya adreslerinden ve belediyenin web sitesi gaziemir.bel.tr’den açıklanacak.

    Yarışma, ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak. Serbest teknikle çizim yapabilecek öğrencilerin çizimlerini 35x50 ölçülerindeki resim kâğıdına yapması gerekiyor. Öğrenciler, çizdikleri resimleri Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim ederek yarışmaya katılabilecek.

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