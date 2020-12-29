Gece vardiyasında Günel’den çorba

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7/24 esasına göre yürütülen alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını inceledi. Gece vardiyasında görevli işçilere sıcak çorba ikramında bulunan Günel, daha sonra Sağlık Caddesi’ne beton dökülmesi için kumandayı eline alıp düğmeye bastı.

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen program dahilinde devam ettiğini belirten Günel, “Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi’ni ilgili kurumlar ile işbirliği yapıp yeniledik. Kuşadası ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarımızda da yenileme çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası’nın simgesi olan çarşılarımız yeni yüzüne kavuşacak” dedi.

Beton döktü

Yürütülen çalışmalarda zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve yağmur suyu hattı da döşenen turistik çarşılarda, Öge ve Bülent Çağatay sokaklardan sonra Sağlık Caddesi’ne de zemin kaplamasına temel olması için beton dökümü gerçekleştirildi.

Kuşadası’nda 3 bin 100 lira

Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşa vergisiz net 3 bin 100 lira verilmeli” açıklamasının ardından, personele müjde verdi. Belediyede asgari ücretin hükümetin açıkladığı 2 bin 825 lira 90 kuruş yerine, 3 bin 100 lira olacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Günel, “Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.