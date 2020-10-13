13.10.2020 - 00:03 |
Geçmişten bugüne yolculuk
Çanakkale Ayvacık’da asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos, akropolis üzerindeki Athena Tapınağı’ndan izlenen manzarasıyla yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos; antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi camii, köprüsü, kalesi, taş evleri, otelleri ve restoranlarıyla büyülüyor. Assos Ören Yeri’ni ve Behram Köyünü aynı anda gezenler, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuğa çıkıyor. l DHA