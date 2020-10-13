Geçmişten bugüne yolculuk

Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos; antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi camii, köprüsü, kalesi, taş evleri, otelleri ve restoranlarıyla büyülüyor. Assos Ören Yeri’ni ve Behram Köyünü aynı anda gezenler, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuğa çıkıyor. l DHA