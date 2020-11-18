Geleceğe iz bırakıyorlar

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) tarafından düzenlenen ‘Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini buldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, yüksek teknoloji ve girişimciliği özendirmek amacıyla düzenlediği törende farklı kategorilerde 15 firmaya ödüllerini verdi. ‘Yüksek Teknoloji Özel Ödülü’ kategorisi altında en başarılı start-up ödülü Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojiler A.Ş’ye, en başarılı KOBİ ödülü Adresgezgini Yazılım Tasarım Bilişim İletişim ve Reklam Hizmetleri A.Ş’ye, en başarılı büyük ölçekli kuruluş ödülü ise Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye verildi.

İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, insanoğlunun geleceğe iz bırakma motivasyonuyla üretim ve yenilik sürecinde önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Baran, Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemine katkı sunan firmaları ve girişimcileri tebrik etti.