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    HaberlerEge Haberleri ‘Geleceğe taşıyacağız’
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    29.10.2020 - 00:05 |

    ‘Geleceğe taşıyacağız’

     Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlere seslendi.

    ‘Geleceğe taşıyacağız’

    Türk gençliğinin cumhuriyeti ve beraberinde getirdiği eşsiz kazanımlarını her daim koruyacağını ve hep daha ileriye taşıyacağını belirten Akın, “Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye’de bir kalkınma dönemi başlamış, modernleşmenin ilk adımları atılmıştır. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerle cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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